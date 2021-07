Lille : Renato Sanches offert sur un plateau au Barça ?

Dans : LOSC.

Tout proche de s’offrir Saul Niguez, le FC Barcelone pourrait finalement accueillir Renato Sanches afin de renforcer son milieu de terrain.

Ces derniers jours, Barcelone travaillait avec l’Atlético de Madrid afin de boucler la venue de Saul Niguez. Les discussions portaient sur un échange entre l’international espagnol et Antoine Griezmann, d’accord pour rejoindre les Colchoneros. Néanmoins, cet échange est complexe à bien des égards et selon les informations obtenues par le journal AS, les négociations patinent. En toute logique, le FC Barcelone a ainsi activé quelques plans de secours. Et à en croire le média espagnol, un joueur de Ligue 1 est visé par le Barça en cas d’échec de la piste Saul Niguez. En forme à l’Euro, Renato Sanches a les faveurs de Joan Laporta et de Ronald Koeman.

Sous contrat avec Lille jusqu’en juin 2023, Renato Sanches est l’une des options privilégiées du FC Barcelone afin de renforcer son milieu de terrain, dans le cas où la piste Saul Niguez serait définitivement enterrée. Un prêt avec option d’achat automatique est dans les tuyaux, ce qui plairait beaucoup aux dirigeants blaugranas. Même si la concurrence sera rude pour Barcelone dans le dossier Renato Sanches. En effet, la Voix du Nord affirme de son côté que l’international portugais est également ciblé par de gros clubs de Premier League. Arsenal et Liverpool sont notamment sur les rangs pour accueillir l’un des grands artisans de la très belle saison du LOSC, champion de France en 2021 mais qui a perdu trois de ses hommes forts au cours des derniers mois avec les départ de Luis Campos, Gérard Lopez et enfin Christophe Galtier. Des départs qui interrogent et qui font parler chez les joueurs, y compris Renato Sanches. Bien que reconnaissant envers le LOSC, le Portugais ne s’opposera pas à un départ en cas d’offre d’un géant européen, bien au contraire…