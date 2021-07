Barça-Madrid : Griezmann contre Saul Niguez, le deal fou ?

Dans : Liga.

Contraint de faire des économies pour enfin prolonger Lionel Messi, le FC Barcelone envisage de proposer à l'Atlético Madrid un échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez avec un montage financier très précis.

Ronald Koeman a fait passer le message vendredi, afin de réussir à finaliser le retour de Lionel Messi, libre depuis le 1er juillet, le FC Barcelone ne se fixe aucune limite en matière de ventes et de transferts. Et l’entraîneur néerlandais du Barça a reconnu que cela pouvait aboutir, par exemple, à la vente d’Antoine Griezmann deux ans après sa signature. « Pour moi, Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour Barcelone et a montré sa qualité. Il a très bien joué et c'est un très bon joueur. Mais j'insiste, je ne sais pas quelles décisions seront prises à la fin, car le plus important est que Leo reste avec nous. C'est l'avenir de ce club et nous devons essayer au maximum », a expliqué Koeman. Et ce samedi, le Mundo Deportivo évoque un scénario qui serait évoqué dans les couloirs du Barça. A savoir une opération qui verrait Antoine Griezmann retourner vers l’Atlético Madrid, tandis que dans le même temps Saul Niguez rejoindrait lui Barcelone.

Même si le nom de Saul Niguez est surtout évoqué du côté de Liverpool ces derniers jours, Javier Gomara, journaliste du média sportif à Madrid, affirme que Joan Laporta a bien cette idée d’un échange Griezmann-Saul Niguez lors de ce mercato estival. Pour l’instant, l’offre des Reds pour le joueur des Colchoneros est insuffisante et le dossier est en stand-by. En incluant l’attaquant français dans l’opération, le Barça pense n’avoir aucune indemnité de transfert pour s’offrir le milieu international espagnol de l’Atlético. Et comme le salaire d’Antoine Griezmann étant colossal, on parle d’un peu plus de 30 millions d’euros, son départ serait évidemment une colossale économie, celui de Saul Niguez n’étant pas à ce niveau. Seule inconnue dans ce dossier, Antoine Griezmann acceptera-t-il de repartir à l’Atlético Madrid en lâchant un salaire aussi énorme que le club de Diego Simeone ne lui offrira pas ?