Lille : Remonté contre Bielsa, Thiago Maia fait passer un message

Dans : LOSC, Ligue 1.

En grande difficulté depuis le début de la saison, Marcelo Bielsa ne parvient pas à mettre sa philosophie en place à Lille. Après 7 journées de championnat, force est de constater que le message de l’Argentin ne passe pas.

Pire encore, certains de ses choix sont contestés en interne. Et l’on ne parle pas seulement des tensions avec le directeur sportif Luis Campos. Dans le vestiaire aussi, les décisions de Bielsa ne sont pas toujours acceptées, à l’image de l’utilisation de Thiago Maia (20 ans) en tant que latéral gauche. Rappelons qu’à ce poste, le milieu défensif avait été expulsé contre Bordeaux (0-0) avant de prendre l’eau face à Monaco (0-4). Du coup, l’agent du Brésilien Giuliano Bertolucci a prévenu le coach du LOSC.

« Il n'avait jamais joué à ce poste, il l'a fait pour dépanner mais j'espère que ça ne va pas durer, a confié le représentant du Lillois à L’Equipe. Thiago est jeune et a besoin de jouer. Il doit s'adapter au foot français. C'est bien qu'il soit sur le terrain, on ne se plaint pas, mais j'espère qu'il va retrouver son poste de milieu défensif et que le coach va vite trouver la bonne formule. » En plus des journalistes, Bielsa a désormais affaire aux agents...