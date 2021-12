Lille envoie bouler l’agent de Jonathan David !

Mercredi, l’agent de Jonathan David a surpris tout le monde en annonçant le départ de Lille de l’international canadien en fin de saison.

Meilleur buteur de Ligue 1 à la mi-saison avec 12 buts en 19 matchs, Jonathan David vit-il ces derniers mois en France ? Cela ne fait aucun doute selon l’agent de l’international canadien, Nick Mavromaras. Interrogé par un média nord-américain mercredi, le représentant de Jonathan David a tué le suspense en affirmant que le buteur du LOSC allait quitter le Nord de la France à la fin de la saison. « Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons. Je pense que la Premier League est une belle option pour lui » a-t-il expliqué alors que Jonathan David, buteur contre Bordeaux mercredi soir (2-3), est en pleine bourre après avoir galéré à s’adapter à la Ligue 1 la saison dernière.

De toute évidence, les propos de l’agent de Jonathan David sont remontés jusqu’aux dirigeants de Lille. Et cela ne surprendra personne, le LOSC n’a pas apprécié la prise de position radicale de Nick Mavromaras. Après la victoire de son équipe contre Bordeaux lors de la dernière journée de l’année 2021, Jocelyn Gourvennec a ainsi montré les crocs en mettant en garde l’agent du buteur de 21 ans. « Je ne connais pas son agent. Il part de très loin en évoquant ça dès la mi-décembre. L'agent fait son job. Mais après c'est un dossier que le président va gérer et bien gérer. Je pense qu'il ne faut pas perturber Jonathan. Il n'a pas besoin de ça, il est bien dans ses baskets. Il faut aussi que son agent fasse attention à ne pas lui mettre des choses en tête, parce que parfois ça perturbe les joueurs » a lancé l’entraîneur nordiste en conférence de presse.

Jonathan David lost his mother, Rose, in December 2019. Tonight, he honoured her after scoring the game-winning goal. 🌹🕊



