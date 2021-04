L1 : Galtier très proche de quitter Lille pour Nice ?

Dans : LOSC, OGCN.

Les contacts entre l'OGC Nice et Christophe Galtier semblent s'accélérer et selon la presse italienne le coach de Lille est tenté par le club azuréen.

Christophe Galtier a beau dire et répéter qu’il se focalise uniquement sur la fin de saison de Lille, toujours en tête de la Ligue 1, il est clair que l’entraîneur doit forcément penser à la suite de sa carrière même s’il a encore un an de contrat avec le LOSC. Et si l’Olympique Lyonnais a longtemps fait figure de piste numéro 1 pour Galtier, l’OGC Nice semble avoir surpassé l’OL grâce à une offre salariale énorme, on parle de 360.000 euros par mois, sur laquelle Jean-Michel Aulas refuse de s’aligner. Les choses évoluent à priori rapidement dans ce dossier si l’on en croit le journaliste italien Fabrizio Romano, qui suit le dossier Christophe Galtier de très près.

En effet, ce mercredi soir, le journaliste milanais annonce que que l’entraîneur de Lille a reçu une offre officielle de l’OGC Nice et que Christophe Galtier serait « vraiment tenté » par cette proposition venue de Jim Ratcliffe, patron d’Ineos et propriétaire du Gym. « Les discussions seraient en cours afin de trouver un accord rapidement » affirme Fabrizio Romano, lequel ne paraît avoir aucun doute concernant le départ de Galtier de Lille en fin de saison, même si le club nordiste finit champion de France et a déjà son ticket pour la prochaine Ligue des champions, ou presque. Le jeu des chaises musicales pourrait alors commencer au moment où Rudi Garcia, ancien entraîneur du LOSC, est lui aussi annoncé sur le départ de l'Olympique Lyonnais. Pour Nice, c'est évidemment un gros coup qui se prépare, le club azuréen affichant clairement ses ambitions.