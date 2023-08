Danso plante Rudi Garcia, Lens chambre ‍!

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Convoité par Naples, Kevin Danso a finalement choisi de rester au Racing Club de Lens. Le vice-champion de France a annoncé la prolongation de son défenseur central, sans s’interdire de chambrer l’équipe entraînée par Rudi Garcia.

Et à la fin, c’est le Racing Club de Lens qui gagne. Ce jeudi, le pensionnaire de Bollaert a fièrement annoncé la prolongation de Kevin Danso. Le défenseur central s’est engagé avec les Sang et Or jusqu’en 2027 au terme d’un feuilleton à rebondissements. A plusieurs reprises cet été, l’international autrichien était annoncé proche d’un transfert à Naples. C’était effectivement l’intention du principal intéressé. Finalement, « Kevin Danso ne filera pas à l’italienne », se réjouit le vice-champion de France, qui ne s’est pas gêné pour chambrer les Napolitains dans son annonce sur Twitter. Pas sûr que les Italiens apprécient.

Quand on a déjà trouvé chaussure à son pied... 👢 pic.twitter.com/0UcyOpWCzH — Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2023

De son côté, l’entraîneur Franck Haise s’est félicité de cette signature. Lui qui tient à conserver un groupe compétitif malgré les départs de Loïs Openda et de Seko Fofana. « Kevin a signé sa prolongation ce matin, je l'ai félicité, a réagi le manager lensois sur RMC. On est passés de chasseurs à chassés. On a fait un certain nombre de prolongations depuis le début de l'année 2023 pour garder un socle, une colonne vertébrale solide, et je pense que c'est le cas. On sait qu'on n'a pas les moyens de garder tout l'effectif, notamment le noyau dur. On en a perdu deux, c'est logique pour un club comme nous. »

Haise aime être chassé

« (...) Quand vous avez de très bons joueurs, c'est évidemment difficile. On sait qu'on va être attaqués. On a nos arguments, un certain nombre. Ça fait partie du métier. On se défend, on essaie de contre-attaquer, on s'en tire pas trop mal même si ce n'est pas simple. C'est un peu la rançon du succès, c'est bon signe. Je préfère avoir ces problèmes qu'être attaqué par personne », a conclu Franck Haise, qui ne doute plus des ambitions de ses dirigeants.