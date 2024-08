SM Caen ‍: Kylian Mbappé a trouvé le roi du montage financier

Dans : SMC.

Par Adrien Guyot

Les choses bougent sérieusement du côté du Stade Malherbe de Caen. Tout juste racheté par Kylian Mbappé, le club normand vient de nommer son nouveau président en la personne de Ziad Hammoud, sur qui le joueur compte beaucoup. En tout cas au niveau financier.

Pensionnaire de Ligue 2 depuis la saison 2019/2020, le SM Caen, a vu les choses évoluer depuis quelques jours. En effet, la nouvelle star du Real Madrid, Kylian Mbappé, a racheté le club et est ainsi devenu le nouveau propriétaire de l'institution normande. Quelques jours après cette annonce, l’engouement populaire autour du SMC a pris de l’ampleur, puisque Caen a dépassé pour la première fois de son histoire la barre des 10.000 abonnés au Stade Michel d’Ornano. Sur le plan sportif en revanche, il y a plusieurs incertitudes. La légende Nicolas Seube n’est pas encore sûre de garder son poste d’entraîneur, et la direction caennaise pense à Zoumana Camara pour le remplacer. En ce début de préparation, les résultats ne sont pas satisfaisants non plus. En revanche, en interne, Mbappé compte sur Ziad Hammoud, nouveau président du club, un financier qui sera l’une des nouvelles têtes d’affiche du projet.

Mbappé nomme Hammoud, un spécialiste financier

Ziad Hammoud, ancien directeur de la stratégie et des investissements de beIN Media Group désormais DG de la société d’images de Kylian Mbappé, prendra la présidence du @SMCaen .

Il était au club aujourd’hui #Ligue2 https://t.co/M7WXhmjj0l — Benjamin Quarez (@B_Quarez) July 29, 2024

Dans une de ses vidéos YouTube, Romain Molina a développé le profil de Hammoud, âgé de 45 ans, qui est un spécialiste financier qui a travaillé par le passé pour le Paris Saint-Germain et beIN Sports. Depuis un an, il gère également la société des droits à l’image de Kylian Mbappé : «C’est quelqu’un qui est spécialisé dans les montages financiers. C’est un peu le cerveau des implantations fiscales qu’elles soient en France ou à l’étranger. Caen va le nommer à la tête du club, c’est quelqu’un qui est un expert dans tout ce qui est montage financier mais par contre, il n’a pas de connaissance football. Évidemment, on va voir qui va s’occuper du sportif, mais ça prendra du temps car il va falloir nettoyer un club dans lequel il s’est passé des choses pas super honnêtes ces dernières années», a-t-il développé selon des propos repris par Décla Foot. Une nouvelle ère s’ouvre du côté du Stade Malherbe de Caen. Celle-ci doit désormais permettre à Caen de retrouver la Ligue 1, cinq ans après sa dernière apparition dans l’élite.