Caen ‍: Mbappé cible un ancien chouchou du PSG

Dans : SMC.

Par Corentin Facy

A peine aux commandes après le rachat du Stade Malherbe de Caen, Kylian Mbappé a déjà une idée bien précise pour le poste d’entraîneur. Le profil de Zoumana Camara, qu’il a côtoyé au PSG, est évoqué.

Mercredi, le Stade Malherbe de Caen a officialisé dans un communiqué le rachat de 80% du club par Coalition Capital, le fonds d’investissement d’un certain Kylian Mbappé. Ziad Hammoud a été nommé président, et le mercato va désormais être guetté avec la plus grande attention par les supporters du club normand ainsi que par les amateurs de foot en général, curieux de voir ce que Kylian Mbappé va faire du SM Caen. A en croire les informations de Foot Mercato, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a déjà une idée bien précise de l’entraîneur qu’il souhaite installer sur le bord des Normands. Alors que Nicolas Seube est actuellement en place, le clan Mbappé serait favorable à la nomination de Zoumana Camara.

Ancien défenseur mais surtout ex-coach des U19 du PSG, il est libre depuis la fin de saison dernière. A 45 ans, Zoumana Camara souhaite avoir sa chance pour la première fois dans une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2 en tant que n°1 et en ce sens, l’opportunité du SM Caen ne se refuserait pas pour lui. Reste maintenant à voir si l’information se confirmera alors que Coalition Capital a rapidement démenti cette news. « Au contraire, Nicolas Seube est conforté. Il reste à 100% » a même assuré une source du clan Mbappé au média spécialisé. Il faudra rester à attentif et voir dans les prochaines semaines ce que l’attaquant du Real Madrid et ses équipes décideront, mais il faudra garder en tête le nom de Zoumana Camara en cas de potentiel départ de Nicolas Seube même si en privé, on assure donc que cela n'est pas d'actualité pour le moment.