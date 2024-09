LdC ‍: Brest, une première victoire pour l’histoire ‍!

1ère journée de la Ligue des Champions :

Stade de Roudourou, Guingamp.

Stade Brestois - Sturm Graz : 2-1.

Buts : Magnetti (23e) et Sima (56e) pour Brest ; Fernandes csc (45e+1) pour Sturm Graz.

Expulsion : Lavalée (89e) pour Sturm Graz.

Pour sa grande première en Ligue des Champions, Brest n’a pas eu froid aux yeux. Puisque c’est le club breton qui ouvrait la marque avec une belle frappe de Magnetti depuis l’extérieur de la surface (23e). Malheureusement, juste avant la pause, la recrue suisse Fernandes marquait contre son camp (45e+1).

🤯 LE 1ER BUT DE L'HISTOIRE DE BREST EN LIGUE DES CHAMPIONS, ET QUEL BUT !!! 🔴⚪#SB29STU | #UCL pic.twitter.com/Z7N395d7Y8