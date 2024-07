Officiel ‍: Brest signe le joli coup Ajorque

Dans : Brest.

Par Corentin Facy

Joli coup réalisé par le Stade Brestois sur le marché des transferts avec la signature de Ludovic Ajorque en provenance de Mayence.

Le club breton a officialisé ce jeudi la signature de l’ancien attaquant du RC Strasbourg. « Après 4 ans et demi en Alsace, le Réunionnais a décidé de rejoindre l’Allemagne et Mayence à l’hiver 2023, équipe avec laquelle il a inscrit 8 buts en 43 rencontres disputées. À Brest, Ludovic Ajorque retrouvera donc un championnat qu’il connaît bien en plus d’effectuer ses premiers pas en Ligue de Champions » peut-on lire dans le communiqué du SB29. Une belle bataille remportée par le club breton puisque Nantes ou encore Saint-Etienne et Lille étaient également à l’affût pour recruter l’attaquant d’1m97.