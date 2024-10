Le Stade Brestois a gagné de quoi payer ses joueurs pour six mois

Dans : Brest.

Par Claude Dautel

Le Stade Brestois est toujours sur son nuage après sa brillante victoire mardi à Salzbourg. Et du côté des dirigeants bretons, on se frotte déjà les mains sur le plan financier.

Il fallait être très confiant pour oser parier sur la victoire de Brest 4 à 0 en Ligue des champions après avoir vu le naufrage du club breton vendredi dernier à Auxerre. Mais c'est une évidence, l'air européen donne des ailes aux joueurs d'Eric Roy et mardi soir c'est Salzbourg qui l'a compris. Avant de connaître les résultats des matches de mercredi, Brest est deuxième du classement de Ligue des champions derrière Dortmund, mais devant Leverkusen, Manchester City et l'Inter, rien que ça. Le sans-faute de la formation du Finistère a un effet déjà concret, puisque chaque victoire rapporte 2,1 millions d'euros.

2.1 millions d'euro la victoire en Ligue des Champions. 4.2 millions en deux matches. Brest, en deux matches encaisse l'équivalent de 6 mois de sa masse salariale (700K euros mensuel). Le coup parfait #RBSSB29 — Nicolas Jamain (@nicojamain) October 1, 2024

Journaliste de RMC, Nicolas Jamain a vite fait de faire le calcul : « 2,1 millions d'euros la victoire en Ligue des Champions. 4.2 millions en deux matches. Brest, en deux matches, encaisse l'équivalent de 6 mois de sa masse salariale (700K euros mensuel). Le coup parfait », fait remarquer notre confrère. Et ce n'est pas fini puisqu'il reste encore six rencontres dans cette première phase, même si le Barça et le Real Madrid se profilent, les chances du Stade Brestois de se qualifier pour la suite de la Ligue des champions sont réelles.