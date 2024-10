Brest remercie Auxerre après son triomphe autrichien

Dans : Brest.

Par Mehdi Lunay

Brest a réussi une grande performance en Ligue des champions, corrigeant Salzbourg 4-0 en Autriche. Un succès probant d'autant plus surprenant qu'il survient après une claque subie à Auxerre en Ligue 1.

Brest s'est lancé dans les montagnes russes cette saison. Les Brestois alternent les beaux succès et les grosses déconvenues depuis la reprise. Ce fut particulièrement visible cette semaine avec une grosse défaite chez le promu auxerrois 3-0 vendredi avant une superbe victoire à Salzbourg 4-0 ce mardi soir. Le réalisme et la solidité étaient bien là en Autriche pour la Ligue des champions, contrairement au voyage en Bourgogne. Très en colère à Auxerre, Eric Roy a admis que cette lourde défaite en Ligue 1 avait été utile dans le succès européen de ces hommes.

Stade Brestois 29. Best team in Europe. 🔴🌟 pic.twitter.com/uiP946vwZd — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 1, 2024

« Un autre visage par rapport à Auxerre (3-0) ? C'est le football. Les matchs ne se ressemblent jamais. Je pense qu'on avait des déçus après Auxerre par rapport ce qu'ils avaient produit. Après, il faut aussi prendre une bonne claque parfois pour se relever et c'est ce qu'on a fait ce soir. Je suis heureux pour les joueurs et pour le club. C'est une magnifique aventure », a t-il lâché en conférence de presse. De quoi donner un maximum de confiance à Brest pour retrouver la régularité de la saison passée et espérer jouer la qualification pour la suite de la Ligue des champions.