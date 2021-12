Le Brestois Lilian Brassier hospitalisé après un accident de la route

Dans : Brest.

Par Guillaume Conte

Défenseur du Stade Brestois, Lilian Brassier a été conduit à l’hôpital après un accident de la route.

Cet accident de la route a eu lieu ce vendredi matin sur la commune de Brélès. L’ensemble de la partie gauche de sa voiture a été enfoncé, ce qui a déclenché l’airbag de sécurité. Le joueur a pu appeler les secours et une ambulance et un fourgon de secours routier des pompiers sont intervenus sur place.

Touché aux cervicales, le joueur est resté conscient et a été emmené au CHU pour des examens, annonce Le Télégramme. Sa conduite ne serait pas en cause selon les premières observations des gendarmes sur place. Lilian Brassier était attendu comme titulaire pour le match de ce samedi contre Montpellier, mais sa présence est pour le moment remise en cause.