LdC ‍: Brest trépigne d'impatience et vanne l'OM

Dans : Brest.

Par Corentin Facy

Placé dans le chapeau 4, Brest a logiquement hérité d’un tirage au sort corsé en Ligue des Champions. Barcelone, le Real Madrid, Leverkusen, Salzbourg ou encore le Shakhtar Donetsk attendent les Bretons.

Troisième de Ligue 1 la saison dernière, Brest débute ce jeudi sa campagne de Ligue des Champions. Et même si les rencontres du club breton ne se dérouleront pas au stade Francis-Le-Blé mais au Roudourou de Guingamp, l’excitation est bien présente avant le premier match contre Sturm Graz. Présent en conférence de presse, Eric Roy a fait part de l’impatience qui est la sienne et celle de ses joueurs avant ce premier grand rendez-vous européen. Car même si les chances de qualification de Brest sont minces, l’entraîneur de 56 ans veut profiter à fond de cette magnifique récompense après la saison exceptionnelle réalisée la saison dernière.

Au passage, l’OM et son parcours historique à zéro point en 2013-2014 ont fait l’objet d’une petite vanne de la part d’Eric Roy. « J’aime bien (la nouvelle formule de la Ligue des Champions). Je ne suis pas toujours à me dire que c’était mieux avant. Le tirage, j’ai trouvé que c’était plus dynamique, créatif. Deux matches de plus, c’est pas mal. Même si j’imagine que ça va nous rendre la saison compliquée (ndlr : en Ligue 1). En même temps, après avoir réalisé ce qu’on a fait l’année dernière, si on ne part pas du principe d’en profiter de la vivre à fond, c’est un peu con » a lancé Eric Roy face à la presse avant de conclure.

Eric Roy veut que Brest existe en Ligue des Champions

« Sur les huit équipes, il y a des matches où on a le devoir d’exister. Après, peut-être qu’on fera zéro point, comme d’autres équipes françaises ont fait avant nous (sourire) » a fait savoir Eric Roy, qui attend maintenant avec impatience le premier match de son équipe. Et même s’il sait que Brest a peu de chances de figurer dans les 24 premiers de la phase de ligue, l’entraîneur breton estime que son équipe doit avoir son mot à dire lors de certains matchs… à commencer par celui de jeudi à domicile face à Sturm Graz, l’un des adversaires les plus abordables du tirage au sort de Brest.