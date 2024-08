Brest dernier de L1, Eric Roy ne comprend pas

Dans : Brest.

Par Alexis Rose

Suite à une très belle saison dernière, ponctuée par une place sur le podium du championnat de France et une qualification pour la Ligue des Champions, Brest voulait poursuivre sur sa bonne dynamique en ce début d’exercice 2024-2025. Mais malgré la volonté de prendre des points avant la grande découverte de la Coupe d’Europe, et l’enchaînement des matchs tous les trois jours, le SB29 est dans le dur. Défait 1-5 face à l’OM la semaine dernière et encore battu par Lens ce dimanche (0-2), le club breton est bon dernier de L1 après deux journées. De quoi forcément inquiéter Eric Roy.

« Beaucoup de joueurs ne sont pas au niveau de l'année dernière »

💬 Éric Roy : « Malheureusement en ce moment, ça ne nous sourit pas. On a fait tout l’inverse des consignes d’avant match. »#RCLSB29 pic.twitter.com/3ZoTGVLwip — Stade Brestois 29 (@SB29) August 25, 2024

« À partir du moment où tu ne gagnes pratiquement pas un duel dans la première période, que tu as un jeu restrictif et très négatif, à l'arrivée tu es obligé d'être puni. L’équipe n’avait pas les armes pour ressortir le ballon. On devait jouer dans le dos de l'adversaire, avancer, jouer comme une vraie équipe et on a fait tout l'inverse... Le plan de jeu n'a pas été respecté. Je ne sais pas pourquoi. L’arrivée de nouveaux joueurs en ce début de saison nécessite d'enclencher une nouvelle dynamique. Mais beaucoup de joueurs ne sont pas au niveau de l'année dernière. Il faut avoir une prise de conscience individuelle et collective », a lancé, en conférence de presse, le coach brestois après la nouvelle déconvenue de son équipe dans le Nord de la France.

Histoire d’éviter une saison galère, avec le maintien à jouer en même temps que les grands matchs de Ligue des Champions, Brest va devoir se réveiller dès la semaine prochaine contre l’ASSE, une autre équipe en difficulté en ce début de saison avec un zéro pointé également.