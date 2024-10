LdC ‍: Brest cartonne, ce sponsor boit du petit lait

Dans : Brest.

Par Adrien Guyot

Les exploits du Stade Brestois en Ligue des Champions ne passent pas inaperçus. Une aubaine pour Malo, marque qui sponsorise le maillot du club en Coupe d’Europe cette saison, et qui espère profiter des matchs en C1 pour augmenter sa notoriété.

Il faut se pincer pour réellement y croire. Ce n’est pourtant pas de la fiction mais bel et bien la réalité. Après deux rencontres de la toute nouvelle formule de la Ligue des Champions, le Stade Brestois est deuxième, derrière Dortmund qui devance la formation finistérienne à la différence de buts. Deux matchs, deux succès, dont le dernier éclatant à Salzbourg (0-4). Une entame rêvée pour les joueurs du SB29, les supporters mais également Malo, marque qui est le sponsor maillot du groupe d’Eric Roy à chacun des matchs européens cette saison. L’entreprise de yaourts profite de la notoriété du club sur la scène internationale et souhaite en profiter pour se faire connaître à une plus grande échelle que la simple fierté d’être lié à Brest depuis une quarantaine d’années désormais.

Brest brille en C1, Malo savoure la gloire

Directeur général de la marque Sill dont fait partie Malo, Sébastien Floc’h, se réjouit des performances du club au plus haut niveau européen qui permettent de mettre en valeur Malo : «C’est une occasion nouvelle pour nous de promouvoir notre marque à une échelle plus grande. Ça nous donne accès à des mondes auxquels on n’est pas habitué. Au sein du groupe, ça crée beaucoup de bonheur à tous les niveaux. On est là pour vivre une aventure collective, avec nos valeurs. Quand on fait bien les choses, ça finit par payer. On en profite pleinement avec nos partenaires, nos producteurs et nos clients pour organiser des grands moments de convivialité. Au lendemain de la victoire à Salzbourg, on a eu l’honneur de faire la Une de L’Équipe, avec notre marque qui apparaît clairement. Ce sont des choses qui comptent à la fin. Ça a un impact positif sur notre taux de notoriété, en permettant au public de savoir qui nous sommes et de nous faire confiance. C’est là-dessus qu’on joue, très clairement», a-t-il affirmé pour RMC Sport. La marque a annoncé réaliser des actions commerciales dans le cadre des grosses affiches, notamment lors du déplacement au FC Barcelone en novembre. Histoire d’immortaliser le moment et d’être également le premier soutien de Brest, qui visera en Catalogne le plus gros exploit de son histoire.