Brest en Ligue des Champions, la Bretagne se déchire

Dans : Brest.

Par Hadrien Rivayrand

La semaine prochaine, la Ligue des champions nouvelle version prendra ses droits. L'occasion de voir évoluer le Stade Brestois pour la première fois de son histoire dans la reine des compétitions européennes.

Le Stade Brestois fera ses grands débuts en Ligue des champions jeudi prochain lors de la réception de Sturm Graz au Stade du Roudourou de Guingamp. En effet, le stade de Brest n'est pas totalement homologué et ne peut donc être utilisé. La ville de Guingamp a proposé son stade, ce qui avait l'air de convenir à tout le monde. Mais voilà, certains petits malins ne voient pas les choses du même oeil. Pas de quoi évoluer dans un climat serein à quelques jours des débuts européens du Stade Brestois.

Le Stade Brestois provoqué et insulté à Guingamp

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stade Brestois 29 (@stadebrestois29)

Selon les informations du Télégramme, des tags provocants et insultants ont en effet été aperçus dans la semaine à Guingamp. Cela s'est notamment produit dans la rue où est censé se passer le cortège des fans brestois. Le média rajoute aussi qu'un bâtiment à l'entrée du stade a aussi pris cher. On pouvait voir écrit dessus : « Brest = Sida », « Brest not welcome » ou encore « Mort à Brest ». Le Stade Brestois devra néanmoins faire abstraction du contexte pour évoluer de la meilleure des manières en Ligue des champions. Car son stade n'est pas utilisable et Guingamp reste un rival de la région Bretagne. Jeudi soir lors de la réception de Sturm Graz, une très belle ambiance devrait d'ailleurs être de mise à Roudourou. Si la formation d'Eric Roy a du mal à démarrer sa saison, la réception des Autrichiens a tout du moment idéal pour le faire et gagner en confiance pour la suite des événements. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter avant sa grande rentrée en Ligue des champions même si l'ambiance n'est pas partout la même en Bretagne pour l'arrivée de la Ligue des Champions.