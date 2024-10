Brest ‍: Lees-Melou tacle Daniel Riolo et ses « ‍conneries ‍»

Dans : Brest.

Par Alexis Rose

De retour à la compétition après une longue période d'absence, Pierre Lees-Melou a profité de la bonne humeur actuelle qui règne autour du Stade Brestois pour régler gentiment ses comptes avec Daniel Riolo.

Cinq mois après son dernier match, Pierre Lees-Melou a refoulé les pelouses de Ligue 1 dimanche à l’occasion de la victoire de Brest contre Le Havre (2-0). Une rencontre lors de laquelle le milieu de terrain a prouvé qu’il n’avait rien perdu de son talent dans une équipe où il était le leader technique la saison passée. Désireux de retrouver son meilleur niveau pour disputer enfin la Ligue des Champions avec Brest, celui qui avait failli partir à Rennes en début d’année a désormais à coeur de faire taire les critiques, et notamment celles de Daniel Riolo. Il y a quelques jours, le journaliste de RMC n’avait pas hésité à dire que Lees-Melou faisait traîner sa blessure en longueur pour des raisons pas forcément positives. Une pique pas au goût au PLM, qui a quand même subi une opération d’une fracture du péroné au printemps dernier.

« Le problème, c’est qu’il dit des conneries »

La réponse de Pierre Lees-Melou aux rumeurs comme quoi ils ne voulait pas reprendre le foot et à Daniel Riolo. #SB29 pic.twitter.com/RBSm0XyhXk — Frétigné (@lfretigne) October 6, 2024

« Vous m’avez manqué les journalistes, moi, j’ai de bons rapports avec les journalistes, à part un qui a parlé sur moi (Daniel Riolo). Un consultant qui, apparemment, a une deuxième carrière de chirurgien, et qui sait plus de choses que mon chirurgien. Du coup, je lui demanderai des conseils la prochaine fois. S’il veut des infos, qu’il me contacte, qu’il n’hésite pas, plutôt que de dire des conneries à l’antenne. Saoulé ? Non, mais après, il a beaucoup d’auditeurs, donc les gens nous envoient des messages. Si j’ai été absent, c’était uniquement pour ma blessure. Le problème, c’est qu’il dit des conneries, c’est un peu emmerdant. Mais bon, il fait son métier, il ne dit pas que des vérités, ça fait partie du jeu. Nous aussi, joueurs, on dit parfois des conneries donc je ne lui en veux pas », a balancé, au micro de France Bleu Breizh, Lees-Melou, qui devrait logiquement avoir une belle réponse salée de Daniel Riolo, histoire d’avoir un autre épisode de ce feuilleton.