Le PSG a échoué, Brest va lui donner une leçon

Dans : Brest.

Par Eric Bethsy

Vainqueur de ses deux matchs européens, le Stade Brestois occupe le haut du tableau en Ligue des Champions. Le club breton peut envisager une qualification directe pour les huitièmes de finale. Mais de son côté, le co-président Gérard Le Saint se montre beaucoup plus ambitieux.

C’est vrai, le tirage au sort et le calendrier jouent pour le moment en faveur de Brest. Il n’empêche que pour la première participation de son histoire, le club breton réussit parfaitement ses débuts en Ligue des Champions. Les hommes d’Eric Roy, qui avaient dominé Sturm Graz (2-1) lors de la 1ère journée, n’ont fait qu’une bouchée du RB Salzbourg (0-4) mardi. Les voilà en deuxième position au classement général, et seulement devancés par le Borussia Dortmund avec une meilleure différence de buts.

🚨 Voici le classement actualisé après la fin de la 2ème journée de la saison régulière ! 📊



Grosse surprise, Brest se retrouve juste derrière Dortmund en tête du classement, le PSG lui est 19ème 😳 pic.twitter.com/YiFopWOFNk — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 2, 2024

Le parcours est évidemment loin d’être terminé. Dans les semaines et mois à venir, Brest affrontera des adversaires plus coriaces comme le Bayer Leverkusen, le FC Barcelone et le Real Madrid. Mais étant donné son classement actuel, l’équipe surprise de la compétition peut envisager une place dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Une telle récompense ferait évidemment le bonheur de Gérard Le Saint. Mais de son côté, le co-président brestois préfère rêver plus grand.

Brest s'imagine en finale

« Quand on peut changer neuf joueurs entre deux matchs et tenir la marée, c’est que l’on n’est pas trop mal fourni, s’est vanté le dirigeant auprès du Télégramme. Et n’oublions pas que l’on a encore Pierre Lees Melou et Bradley Locko qui vont revenir. Prévenez les adversaires : on les aura avec nous pour la finale à Munich ! Tout le monde y croit. On montre sur le terrain avec cette très belle deuxième mi-temps où l’on a déroulé, que l’on est au niveau face à ces équipes. » En revanche, c’est plus compliqué en Ligue 1 puisque les Pirates ont perdu quatre matchs en six journées.