LdC ‍: Brest n'a déjà plus le choix

Dans : Brest.

Par Mehdi Lunay

Avec un stade Francis-le-Blé non-conforme pour la Ligue des champions, le Stade Brestois doit s'exiler chez le rival guingampais. Une option satisfaisante pour les poules mais pas au-delà selon l'UEFA.

La Ligue des champions aura eu le mérite de réconcilier provisoirement Brest et Guingamp. Les deux rivaux bretons se sont entendus pour permettre au Stade Brestois de disputer ses matchs de Ligue des champions à domicile. Brest a investi le stade de Roudourou à Guingamp pour les 4 matchs de la nouvelle phase de Ligue. Sturm Graz est déjà venu dans l'enceinte costarmoricaine avant Leverkusen mercredi, le PSV Eindhoven en décembre et le Real Madrid en janvier. Contrairement au stade Francis-le-Blé de Brest, le Roudourou possède des tribunes définitives et non tubulaires. En plus, fort de l'expérience guingampaise en Ligue Europa, le stade costarmoricain a su s'adapter aux contraintes de l'UEFA.

Brest devra encore déménager en phase finale

Néanmoins, le modeste stade de Guingamp (18 462 places) ne convient pas à l'instance européenne pour les matchs à élimination directe. Selon les informations de L'Equipe, Brest devra changer de stade en cas de qualification. Le Roudourou ne remplit pas toutes les normes du cahier des charges de l'UEFA à ce stade de la compétition. Pour les matchs de barrages concernant les équipes classées 9e à 24e, il faudra ainsi doubler la superficie de la régie télé. C'est impossible dans le stade de Guingamp.

En cas de qualification, Brest devra trouver un stade plus grand. Dans l'environnement régional breton, il n'y a pas 36 solutions pour les Brestois. Le Roazhon Park de Rennes est l'enceinte sportive la plus proche du Finistère qui entre dans le cahier des charges de l'UEFA. Brest devra donc vraisemblablement jouer à Rennes. Les joueurs d'Eric Roy ainsi que leurs supporters s'en accommoderont facilement puisqu'il était déjà envisagé de disputer les premiers matchs européens à Rennes l'été dernier.