L1 : Eric Roy futur entraîneur du Stade Brestois

Dans : Brest.

Par Corentin Facy

Selon les informations de L’Equipe, Eric Roy va prochainement être nommé entraîneur du Stade Brestois.

Mis à pied le 11 octobre dernier, Michel der Zakarian n’a toujours pas de successeur. En effet, l’intérim est assuré depuis près de trois mois par un trio composé de Lachuer, Grougi et Bourgis. Cette situation temporaire va prendre fin cette semaine et selon L’Equipe, c’est Eric Roy qui va être nommé à la tête de l’équipe professionnelle du Stade Brestois. Julien Lachuer, Bruno Grougi et Yvan Bourgis devraient toujours faire partie du staff de l’équipe dans la mesure où Eric Roy a accepté de venir sans aucun adjoint dans ses valises avec l’objectif de maintenir le Stade Brestois.