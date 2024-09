Vente Bordeaux ‍: Réunion de la dernière chance ce mercredi ‍?

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Tandis que les Girondins de Bordeaux ont repris samedi la compétition en N2, cela remue de nouveaux très fort dans les coulisses du Haillan. Et Gérard Lopez est au coeur des préoccupations.

La petite histoire retiendra que c'est par un nul 1-1 contre Poitiers que le club au scapulaire a entamé sa nouvelle vie, et si ce résultat obtenu grâce à un but égalisateur signé du gardien bordelais, a redonné un peu de baume au coeur des supporters girondins, cela n'a pas duré longtemps. En effet, après une manifestation dimanche très réussie et qui réclamait le départ de Gérard Lopez, il se chuchotait que finalement Fenway, propriétaire notamment de Liverpool, négociait toujours pour reprendre les Girondins de Bordeaux. Déjà sur le coup pendant la saison de Ligue 2, les investisseurs américains étaient revenus à la charge et cela redonnait de l'espoir. Mais visiblement, rien n'avance comme prévu et une réunion ce mercredi devrait entériner la fin de cette possibilité. Sur X, Jérémy Berrié a fait tomber une chape de plomb.

Je ne sais pas si c’est de la com, mais on m’assure par 2 sources que Fenway c’est fini.



Lopez ne voudrait plus vendre et voudrait à tout prix se refaire.



Fenway en aurait plein le cul de l’attitude de chacun, alors que le dossier est déjà très complexe.



Sur les réseaux sociaux, l'influenceur bordelais, qui anime notamment une émission sur Twitch, balance ses infos. « Je ne sais pas si c’est de la com, mais on m’assure par 2 sources que Fenway c’est fini. Lopez ne voudrait plus vendre et voudrait à tout prix se refaire. Fenway en aurait plein le cul de l’attitude de chacun, alors que le dossier est déjà très complexe. Sans parler de copinage entre différentes parties, que je ne peux citer. Ils étaient ok pour nous prendre jusqu’en RÉGIONAL 1 !!! Donc si, ils étaient ok, même en N2 », explique Berrié, qui finalement précisait que : « Il y aurait une réunion de la dernière chance mercredi à 11h. Mais tout le monde campe trop sur ses positions. Ça ne peut mener à rien. » Les prochaines heures devraient donc être décisives concernant l'avenir de Gérard Lopez à Bordeaux, même si dans son long communiqué publié samedi, l'actuel propriétaire des Girondins n'a jamais laissé dit qu'il était sur le départ.