Star des Girondins, Andy Carroll préfère la N2 à l’Angleterre

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Ancien buteur de Premier League, Andy Carroll a accepté le défi proposé par Bordeaux en National 2. Et l’attaquant anglais ne regrette absolument pas son choix de carrière, ni sa nouvelle vie loin des projecteurs.

Il y a encore quelques années, deux doublés consécutifs auraient valu à Andy Carroll de nombreux articles dans la presse anglaise. Mais l’attaquant de 35 ans vient d’inscrire ses quatre buts en deux matchs avec Bordeaux, simple pensionnaire de National 2. Pas de quoi provoquer le moindre regret pour l’ancien joueur de Liverpool. Loin des projecteurs et des gros salaires qu’il percevait en Angleterre, le Girondin se contente de prendre du plaisir sur les terrains.

😱 LE CHEAT CODE DE LA N2 ! ANDY CARROLL INSCRIT UN DOUBLÉ FACE À L'OLYMPIQUE SAUMUR ET VA PEUT-ÊTRE OFFRIR LA 1ÈRE VICTOIRE DE LA SAISON À BORDEAUX !!!!



2 matchs, 2 doublés 🔥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#FCGB #Girondins @girondins @tv7_sudouest pic.twitter.com/M39jRYWAtT — Free FOOT (@FreeFoot) October 5, 2024

« Peur de passer du monde professionnel au niveau amateur ? Pas du tout, a répondu Andy Carroll à Foot Mercato. Le foot reste du foot. Je veux dire, il y a évidemment des terrains différents, mais en fin de compte, ça reste du football. J’ai joué sur de nombreux terrains dans ma carrière et c’est vrai que ce n’est pas génial quand les terrains ne sont pas de bonne qualité. Mais je ne me suis pas plaint depuis que je suis ici. On a un terrain d’entraînement fantastique. La pelouse du stade est incroyable. On a joué à l’extérieur aussi et c’était un terrain décent. Je ne suis pas à plaindre du tout. »

Andy Caroll ne regrette pas l'Angleterre

Et sans parler de l’aspect sportif, l’Anglais savoure également sa vie en dehors des pelouses. Andy Carroll n'est pas un anonyme à Bordeaux. Mais le renfort estival se dit beaucoup plus tranquille dans l’Hexagone. « Oui, ici, c’est bien plus calme qu’en Angleterre. Rien que le fait de se promener tranquillement dans les rues et de se détendre dans un restaurant, c’est beaucoup. Ici, je profite pleinement et simplement de ma vie et de mon football. C’est plus facile », a expliqué l’international anglais, dont le discours est plutôt rare dans le monde du ballon rond.