Mercato : Sans argent, Bordeaux tente un joli coup

A la recherche d’un joueur de couloir, Bordeaux a formulé une offre au Stade de Reims pour Rémi Oudin. Mais la proposition girondine risque de ne pas suffire.

On ne sait pas trop à quoi s’attendre pendant le mercato des Girondins. D’un côté, l’actionnaire King Street ne compte pas mettre la main à la poche. Pire, le fonds d’investissement américain espère combler une bonne partie du déficit annoncé à 20 millions d’euros. Mais de l’autre, l’entraîneur Paulo Sousa continue de croire aux arrivées des renforts espérés. En effet, le technicien portugais attend les signatures d’un attaquant de pointe et d’un ailier. Et pour ce deuxième profil, le coach des Marine et Blanc, comme son directeur sportif Eduardo Marcia, apprécie toujours Rémi Oudin (23 ans).

Rappelons que le Rémois avait déjà été convoité l’été dernier, lorsqu’il était passé tout proche d’un transfert à la Fiorentina, qui avait changé d’avis au dernier moment. On parlait d’une opération à 10 millions d’euros, soit un montant inaccessible pour Bordeaux à l’heure actuelle. C’est pourquoi nos confrères d’Eurosport affirment que le club aquitain a transmis une offre de prêt avec option d’achat pour attirer le milieu offensif auteur de trois buts et deux passes décisives en Ligue 1 cette saison. Le montant de l’éventuel transfert l’été prochain n’est pas révélé. Quoi qu’il en soit, on imagine que le Stade de Reims sera forcément réticent à l’idée de libérer l’un de ses meilleurs joueurs sans rien recevoir en retour…