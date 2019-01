Mercato : Bordeaux demande une somme XXL pour Kamano, et Monaco est toujours chaud

Dans : Bordeaux, Mercato, Monaco.

En furie sur ce marché des transferts, l’AS Monaco tape dans tous les sens pour changer son équipe.

Les recrues arrivent, les discussions et les négociations se poursuivent pour faire venir des éléments capables de redresser la situation. Et les dirigeants monégasques ont ciblé François Kamano, à son avantage en première partie de saison sous le maillot bordelais, et qui ne sera pas bradé. Cela donne lieu à des échanges réguliers mais pas forcément cordiaux, puisque les Girondins n’entendent céder leur attaquant qu’à condition de récupérer au moins 20 ME.

Une sacrée somme pour un joueur parfois irrégulier, et arrivé pour seulement 2,5 ME en provenance de Bastia en 2016. De quoi faire reculer le club de la Principauté, pas forcément chaud pour monter jusque là. Mais comme le précise le journaliste Nicolas Marin, la volonté du joueur guinéen de venir, associée à celle de Thierry Henry de le recruter, pourraient bien provoquer ce gros transfert de l’hiver qui ferait empocher un joli jackpot aux nouveaux dirigeants bordelais.