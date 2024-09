Le Maire de Bordeaux fusille Gérard Lopez

Dans : Bordeaux.

Par Adrien Guyot

Les Girondins de Bordeaux ont poursuivi leur descente aux enfers cet été et évoluent cette saison en National 2, en quatrième division. Le maire de la ville de Bordeaux en a profité pour critiquer le bilan de Gérard Lopez.

La chute d’un monument du football français. Les Girondins de Bordeaux, encore en Ligue 1 en 2022, ont été relégués administrativement en National 2 cet été, puisque Gérard Lopez n’a pas présenté les garanties financières pour convaincre la DNCG de le maintenir en Ligue 2, notamment après l’échec du rachat du club par Fenway Sports Group qui était pourtant dans les tuyaux. Un énorme coup dur pour tous les amoureux du club au scapulaire qui voient leur équipe de cœur couler saison après saison. Cette année, Bordeaux disputera bien ses rencontres à domicile au MATMUT Atlantique, bien que les adversaires soient moins prestigieux qu’il y a quelques années. La gestion du club par Gérard Lopez a été violemment critiquée par le maire de la ville de Bordeaux, Pierre Hurmic, qui milite pour le départ de l’homme d’affaires dans une interview accordée par TV7 Sud Ouest.

Le maire de Bordeaux s’en prend à Gérard Lopez

⚽ Girondins de Bordeaux : "ce modèle économique d'un club qui dépend d'un investisseur et de sa médiocre gestion ne peut pas continuer" le maire de Bordeaux, @PierreHurmic souhaite le départ du président Gérard Lopez ⤵️#Girondins #Lopez #Bordeaux #TV7 pic.twitter.com/dkzGGuoMjy — TV7 (@tv7_sudouest) September 18, 2024

Pierre Hurmic ne digère pas les événements qui se sont succédés ces derniers mois : « Il faut imaginer l’après Lopez, ça me paraît évident. Au-delà de sa personne, c’est aussi le modèle économique qu’il faut changer. On est devenu, hélas, un petit club, mais on doit expérimenter d’autres formes de gouvernance plus coopératives, en y associant peut-être davantage les acteurs économiques locaux, mais dépendre d’un investisseur et de sa médiocre gestion, puisque c’est le cas, on ne peut pas continuer comme cela. On n’est pas qu’un produit de spéculation. Ce que n’a peut-être pas compris Gérard Lopez, c’est qu’un club de football appartient au patrimoine d’une ville, et nous y sommes très attachés. C’est une bonne chose que l’équipe joue ses matchs à domicile au MATMUT Atlantique», a-t-il affirmé ces dernières heures. Dans sa quête de remontée parmi les plus hautes divisions du football français, Bordeaux jouera au MATMUT Atlantique pour la première fois de la saison contre les Voltigeurs de Châteaubriant ce samedi.