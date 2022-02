L1 : Rudi Garcia n'est pas intéressé par Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Annoncé comme le possible successeur de Vladimir Petkovic sur le banc des Girondins de Bordeaux, Rudi Garcia n'est pas du tout tenté par ce job.

Gérard Lopez n’a pas traîné à prendre ses responsabilités suite à la rouste prise par Bordeaux dimanche à Reims, un résultat négatif qui laisse les Girondins à la 19e place du classement de Ligue 1 avec seulement deux points d’avance sur l’AS Saint-Etienne. Ce lundi, le patron du club au scapulaire a prévenu Vladimir Petkovic qu’il n’était plus l’entraîneur de Bordeaux, même s’il faut encore fixer les modalités financières de ce limogeage susceptible de coûter un rein aux Girondins. En toute urgence c’est Jaroslav Plasil et trois adjoints qui vont assurer l’intérim afin de préparer le déplacement de dimanche prochain à Lens, mais l’ancien joueur n’a pas vocation de tenir longtemps ce poste et Gérard Lopez cherche déjà « l’heureux élu ». Comme à chaque fois qu’un poste d’entraîneur est libre en Ligue 1 les mêmes noms circulent et parmi ceux-ci il y a celui de Rudi Garcia, qui n’a pas été prolongé par l’Olympique Lyonnais en fin de saison passée.

Rudi Garcia ne veut pas diriger un club aussi peu ambitieux

Si la perspective de voir Rudi Garcia n’emballait pas les supporters bordelais, il est désormais clair que l’entraîneur de 57 ans n’est pas du tout tenté à l’idée de rejoindre un club dont le but est seulement de sauver sa peau en Ligue 1. C’est ce que confirme Sud-Ouest. « Selon nos informations, le nouvel entraîneur ne sera pas Rudi Garcia, libre et dont le nom circulait depuis dimanche soir : l’ancien entraîneur de Lille, Marseille et Lyon souhaite entraîner un club disputant la Ligue des Champions ou aspirant à s’y qualifier », explique le quotidien régional, qui referme donc cette piste. Les dirigeants bordelais vont donc devoir trouver un entraîneur assez courageux pour se lancer dans une mission pas impossible, mais d'une complexité absolue. En plus Pascal Dupraz est déjà pris.