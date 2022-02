Bordeaux : Petkovic et son adjoint virés

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la déroute de Bordeaux à Reims, Gérard Lopez a notifié à Vladimir Petkovic et son adjoint qu'ils étaient mis à l'écart et n'entraînaient plus l'équipe professionnelle.

La défaite 5-1 face à Reims, qui bataille pour se maintenir, a été celle de trop pour les dirigeants bordelais. Et si Vladimir Petkovic avait survécu à une humiliation à Rennes, l’entraîneur bosnien ne se remettra pas de la déroute à Delaune. De premières rumeurs avaient circulé dès dimanche soir concernant le limogeage imminent de l’ancien sélectionneur suisse, arrivé l’été dernier et qui avait signé un contrat de trois ans, avec un salaire très confortable de près de 300.000 euros par mois. Et ce lundi après-midi, Sud-Ouest et L’Equipe annoncent que Vladimir Petkovic et Antonio Manicone, son adjoint, ont été informés dans la matinée qu’ils étaient mis à pied immédiatement.

Bordeaux demande pardon à ses supporters

Encore merci pour votre soutien, et pardon. #SDRFCGB pic.twitter.com/gFob4SZILM — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 6, 2022

C’est le premier pas vers un limogeage définitif du technicien, même si Gérard Lopez devra trouver une solution financière pour régler une ardoise qui sera énorme pour les caisses du club au scapulaire. En attendant que les Girondins de Bordeaux désignent un nouvel entraîneur, c’est le staff en place, et qui n’a pas été écarté, qui s’occupera du groupe afin de préparer le déplacement de dimanche prochain à Félix-Bollaert où les Girondins auront la lourde mission d’affronter une équipe de Lens qui a un passage à vide. Pour l'instant, le club n'a pas encore officialisé cette décision, mais il ne fait aucun doute que l'ère Petkovic est déjà terminée du côté de Bordeaux.