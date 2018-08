L1 : Bordeaux et Thierry Henry, c'est chaud brûlant !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Alors que Le Parisien annonçait ce mercredi matin que les Girondins de Bordeaux étaient prêts à frapper un énorme coup en recrutant un entraîneur libre depuis quelques semaines et de niveau mondial, le compte Twitter @Girondinfos, souvent bien renseigné, a annoncé que les dirigeants bordelais auraient finalement décidé de tourner le dos à cette piste et à valider le dossier Thierry Henry. L'actuel coach adjoint de l'équipe de Belgique serait extrêmement motivé par le projet girondins et il est prêt à rejoindre le club afin de succéder à Gustavo Poyet.

Il y a encore un détail à régler dans cette éventuelle opération, et non des moindres. En effet, si le choix de Thierry Henry a été validé par les actuels propriétaires des Girondins de Bordeaux, dont Nicolas de Tavernost, les repreneurs américains doivent eux aussi donner le feu vert à la venue du champion du monde 98 sur le banc bordelais. A priori, la décision devrait être rapidement officialisée.