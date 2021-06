L1 : Bordeaux confirme 4 candidats au rachat !

Dans : Bordeaux.

Les Girondins de Bordeaux ont confirmé que quatre candidats au rachat du club au scapulaire étaient en lice. Réponse attendue avant la fin du mois de juin.

Les prochaines semaines seront décisives pour Bordeaux, puisque du côté des dirigeants des Girondins et du tribunal de commerce on confirme ce mercredi que le futur propriétaire du club sera connu avant la fin du mois. Quatre dossiers ont été retenus et vont désormais être étudiés à la loupe a indiqué Bordeaux, qui n’a évidemment pas dévoilé qui sont les candidats à la reprise. On sait cependant qu'une offre de Didier Quillot, ancien patron de la LFP, figure dans ces 4 dossiers.

« A la suite de la décision de King Street de ne plus soutenir le Club, le FC Girondins de Bordeaux, assisté par sa banque conseil Rothschild & Co et le mandataire ad hoc désigné par le Tribunal de Commerce de Bordeaux, a engagé des discussions avec des repreneurs potentiels. Les candidats intéressés ont déposé des offres indicatives et quatre d’entre eux ont été retenus. Ils ont maintenant accès à des informations détaillées sur le Club, leur permettant de formuler une offre ferme dans le courant du mois de juin », précisent les Girondins de Bordeaux.