L1 : 1000 supporters ? Bordeaux vote pour les huis clos

Comme c’est le cas à Marseille, la jauge de spectateurs autorisée à été rabaissée à 1000 personnes à Bordeaux pour les événements publics.

Devant une telle mesure, les Girondins de Bordeaux ont pris la douloureuse décision de renoncer à accueillir du public pour les matchs contre Nice (27 septembre) puis face à Dijon (4 octobre). « Le club a décidé de ne pas accueillir de public lors des prochains matches de son équipe professionnelle. Le football est et doit rester un moment d'échange et de plaisir entre une équipe et son public, mais la santé de tous reste la priorité pour contenir ce virus, très présent actuellement en Gironde » a fait savoir le club au scapulaire dans un communiqué. Dans les heures à venir, l’Olympique de Marseille, qui doit affronter Saint-Etienne jeudi soir en match en retard de la première journée, pourrait prendre une décision similaire.