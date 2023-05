Gérard Lopez insulte l'arbitre de Bordeaux-Rodez, un piratage ‍?

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Les Girondins de Bordeaux doivent battre Rodez samedi pour espérer monter en Ligue 1, et cela pourrait ne pas être suffisant. Mais c'est Gérard Lopez ou celui qui a piraté son compte Twitter, qui a frappé fort dans la nuit.

Très présent sur les réseaux sociaux, où il participe parfois à des Space avec des supporters girondins, Gérard Lopez a surpris tout le monde dans la nuit de mardi à mercredi. Sur le compte du patron des Girondins, on pouvait en effet lire un message faisant suite à la désignation de Nicolas Rainville comme arbitre du match contre Rodez. On le sait, après sa défaite à Annecy, Bordeaux a reculé à la troisième place de Ligue 2, et il va falloir un scénario très favorable pour que le club au scapulaire remonte en Ligue 1. Mais visiblement, la désignation de l’arbitre n’a pas été du goût de celui qui a rédigé le message. « Dans le cul ! Mais on fera avec ! 42.000 personnes, il n’osera pas nous niquer », a écrit le compte officiel de Gérard Lopez. De quoi évidemment étonner pas mal de monde, avant que finalement ce message soit supprimé à l’aube.

Cette nuit, le président des Girondins Gérard Lopez a "curieusement" réagi à la nomination de l'arbitre pour le match face à Rodez vendredi. Son entourage évoque un piratage de compte et s'est rapproché de Twitter pour faire vérifier la sécurité dudit compte. pic.twitter.com/VfOqmeT2bQ — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) May 31, 2023

Selon Sud-Ouest, qui cite des proches de Gérard Lopez, ce message a été posté par un pirate. Et un contact aurait déjà été pris avec Twitter afin d’en savoir plus sur la manière dont le compte officiel du président des Girondins de Bordeaux a ainsi été utilisé en pleine nuit. A en lire les réactions sur ce même réseau social, tout le monde n'est pas persuadé que ce soit réellement un pirate, certains étant même entièrement d'accord avec le fameux message supposément écrit par celui qui aurait volé provisoirement le compte du dirigeant bordelais.