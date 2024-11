Gérard Lopez condamné, son avenir à Bordeaux est tranché

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Gérard Lopez a été condamné à 10 mois de prison avec sursis et 45.000 euros d’amende pour complicité d’exercice illégal de la profession d’agent sportif. Une condamnation qui ne remet pas en cause son engagement aux Girondins de Bordeaux.

La mauvaise nouvelle est tombée ce mercredi pour Gérard Lopez. Le président des Girondins de Bordeaux a été condamné à dix mois de prison avec sursis et à 45.000 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Lille selon L’Equipe. Une condamnation de nature à bousculer les choses quant à la situation du club au scapulaire ? A en croire l’entourage de Gérard Lopez, sondé par le journal Sud Ouest, rien ne va changer dans un avenir proche aux Girondins.

Rien ne change pour Gérard Lopez à Bordeaux

Et pour cause, en dépit de sa condamnation, Gérard Lopez garde la possibilité de diriger une entreprise en France et à l’étranger. L’homme d’affaires luxembourgeois reste donc à la tête des Marine et Blanc, comme si de rien n’était. En revanche, cette condamnation peut sérieusement compliquer la recherche d’un partenaire financier, indispensable afin de pouvoir finaliser un plan de continuation d’ici le 31 janvier, comme le rappelle Sud Ouest. La mise en redressement judiciaire de Boavista au Portugal, un autre des anciens clubs de Gérard Lopez, ne va pas non plus aider.