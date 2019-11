FCGB : Un accord enfin trouvé avec ce milieu, Bordeaux est soulagé

Dans : Bordeaux.

Mis à l’écart depuis la préparation estivale, Younousse Sankharé n’appartient plus aux Girondins de Bordeaux. Le milieu de terrain a officiellement résilié son contrat à l’amiable.

C’est enfin terminé entre Bordeaux et Younousse Sankharé. Ecarté par l’entraîneur Paulo Sousa dès la préparation physique cet été, le milieu de 30 ans n’avait pas réussi à trouver une porte de sortie. Pourtant, ses dirigeants avaient tout fait pour le dégoûter. Après la fermeture du marché des transferts début septembre, le club aquitain était même allé jusqu’à mettre l’ancien joueur du Paris Saint-Germain à pied pour son manque de professionnalisme. Une manière de l’inciter à partir et à résilier son contrat qui expirait en 2021. Seulement voilà, Sankharé s’est accroché et n’a rien lâché dans les négociations avec ses supérieurs.

Il a donc fallu attendre ce mercredi, soit plus de deux mois après sa mise à pied, pour voir les Girondins annoncer leur séparation définitive. « Un accord a été signé entre le Football Club des Girondins de Bordeaux et Monsieur Younousse Sankharé, a officialisé le pensionnaire du Matmut Atlantique dans un communiqué plutôt froid. Le Football Club des Girondins de Bordeaux souhaite à Monsieur Sankharé de retrouver un club rapidement et une bonne continuation dans la poursuite de sa carrière de footballeur professionnel. » Sans doute un soulagement pour le FCGB, qui se débarrasse d’un joueur inutilisé et surtout encombrant en raison de son salaire.