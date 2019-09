FCGB : Sankharé dehors, Bordeaux utilise la stratégie de l’OM

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Malgré l’opération dégraissage cet été, Bordeaux n’a pas réussi à vider entièrement son loft.

Comme le veut le règlement, les indésirables qui n’ont pas trouvé preneur ont tous été réintégrés à l’effectif après le mercato. Tous… sauf Younousse Sankharé ! Alors que Paul Baysse, Thomas Carrique et le Brésilien Jonathan Cafu se sont entraînés normalement jeudi, le milieu de terrain n’a pas pu accéder au parking du club, ni aux vestiaires du Haillan. Le Franco-Sénégalais, accompagné par son agent, a plutôt été dirigé vers le bureau du président Frédéric Longuépée, où l’attendaient également un huissier et un membre des ressources humaines.

Tout ce petit monde pour lui annoncer l’ouverture d’une procédure disciplinaire et sa mise à pied pour une semaine, révèle le média 20 Minutes, sans communiquer la raison de cette sanction. On sait simplement que la relation entre le joueur et l’entraîneur Paulo Sousa était tendue. En tout cas, Sankharé est attendu jeudi pour un entretien sans doute préalable à un licenciement. « Ça va être un combat », prévient un proche du dossier, dans un scénario qui rappelle forcément ceux d’Adil Rami, Henri Bedimo et Rod Fanni à l’Olympique de Marseille.