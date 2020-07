FCGB : Paulo Sousa claque la porte !

Dans : Bordeaux.

Alors que la crise se poursuit entre la direction des Girondins de Bordeaux et les supporters, Paulo Sousa a décidé de faire ses valises...

Ce jeudi, RMC Sport annonce effectivement que l’entraîneur portugais du FCGB ne sera plus sur le banc de touche de Bordeaux la saison prochaine. « L’entraîneur des Girondins de Bordeaux, Paulo Sousa a annoncé son départ à ses joueurs. Le coach s’est dit trop fatigué par les difficultés du projet et par le changement de cap du projet », explique le journaliste Mohamed Bouhafsi sur Twitter. Un énorme coup dur pour le club au scapulaire, sachant que le projet de Frédéric Longuepée reposait beaucoup sur Sousa, arrivé en mars 2019 avec un énorme contrat.

Toujours impliqué dans le projet bordelais jusqu'à l'arrêt de la Ligue 1 à cause de la crise du Covid-19 en mars dernier, Sousa a donc peu à peu décroché ces dernières semaines. « En opposition depuis quelques mois avec la direction du club », l'ancien coach de la Fiorentina ne portera donc plus le FCGB à bout de bras. Un départ qui va forcément servir d'argument majeur aux supporters et au nouveau maire de Bordeaux, qui ont tous réclamé le départ de Longuepée. Avec la fuite de Sousa, le PDG des Girondins se retrouve sur un siège plus qu'éjectable à Bordeaux, où la crise bat donc son plein...