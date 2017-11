FCGB : Malcom explique son selfie vengeur contre l’ASSE

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Pendant que Bordeaux mettait fin à sa série de sept matchs sans victoire en Ligue 1, Malcom a aussi interrompu sa mauvaise période contre l’AS Saint-Etienne (3-0) mardi.

Buteur, le Brésilien n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 15 octobre, c’était face à Nantes (1-1). Et au passage, l’ailier des Girondins en a profité pour régler ses comptes avec ses détracteurs . En réponse à ceux qui n’avaient pas apprécié son selfie avec Neymar, alors que son équipe venait de prendre une raclée au Parc des Princes (6-2), le Bordelais a célébré son but contre les Verts avec un doigt sur la bouche, puis en mimant un selfie, avant de prononcer une insulte en portugais.

« Le petit mot après le but, c’est à moi que je le dis, s’est expliqué Malcom, dans des propos relayés par Sud-Ouest. Je fais un selfie avec les supporters et je me dis cela. Cela m’a gêné de ne pas marquer pendant si longtemps, je n’étais pas satisfait de moi. » Après cette victoire précieuse, Bordeaux n’avait pas besoin d’une nouvelle polémique. L’ancien joueur du Corinthians a donc calmé le jeu, tout comme son capitaine Jérémy Toulalan.

Toulalan n’en veut pas à Malcom

« C’est la jeunesse, a réagi le défenseur central. Il s’est fait un petit peu charrier ces derniers temps sur le truc à Paris. Effectivement, ce ne sont pas des choses à faire. Mais c’est la jeunesse. Ça lui a aussi donné de la force pour marquer ce but. Il va apprendre, il est jeune. » En effet, le milieu offensif de 20 ans sait désormais que les supporters sont parfois susceptibles.