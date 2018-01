FCGB : Malcom à Arsenal au mercato, Wenger sort du silence

Dans : Bordeaux, Mercato.

S’il y a bien un championnat où le mercato pourrait être démentiel, c’est en Premier League. Liverpool a déjà été au cœur de deux énormes transactions avec Van Dijk en arrivée, puis Coutinho en départ, et ce n’est probablement pas fini pour les Reds comme pour les autres. L’avenir d’Alexis Sanchez, courtisé désormais par Manchester City et United, pourrait provoquer un achat de compensation de la part d’Arsenal. S’il venait à perdre son attaquant chilien, le club londonien pourrait faire un effort financier, et l’intérêt des Gunners pour Malcom a récemment rejailli. Contrairement à ses habitudes, Arsène Wenger a bien voulu évoquer le sujet en conférence de presse, pour mieux le démentir.

« C’est un très bon joueur, mais il ne se passe rien. Pour le moment, nous ne sommes pas sur ce dossier », a avoué le manager d’Arsenal, surpris par le possible départ de Theo Walcott, en négociations avancées avec Everton selon le manager des Toffees Sam Allardyce. Son transfert se monterait à 22 ME.