Bordeaux : Mis au placard au PSG, ce jeune a enfin trouvé un projet

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Mercato, PSG.

Transféré du Paris Saint-Germain aux Girondins de Bordeaux dans les ultimes heures du mercato d'hiver, Yacine Adli explique pourquoi il a fait le bon choix.

Au sein du club de la capitale, Yacine Adli était considéré comme le talent de demain dans l'entrejeu. Sauf qu'au final, et malgré la signature de son premier contrat professionnel au PSG durant l'été 2018, le joueur de 18 ans n'aura joué qu'un seul match avec son club formateur. La saison dernière, puisque depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc francilien, Adli était plus ou moins placardisé. Autant dire que son histoire avec Paris s'est très mal terminée. Ce qu'il ne regrette pas, vu qu'il vient de signer un joli contrat de quatre ans et demi à Bordeaux.

« Je remercie le PSG, mais c’est une histoire ancienne, je suis focalisé sur Bordeaux. C’était une grande fierté de signer mon premier contrat pro à Paris. Je suis très content d’avoir appris auprès de grands joueurs pendant six mois. Bordeaux, c’est le cadre idéal pour apprendre, je n’ai pas d’expérience en Ligue 1. J’ai les oreilles grandes ouvertes. Tout m’a séduit, j’ai senti un intérêt, un réel projet pour les jeunes. Bordeaux reste un grand club français, je ne suis pas dépaysé. On m’a toujours mis dans la situation du jeune talent du PSG, j’avais les regards fixés sur moi. J’ai l’habitude », a lancé, lors de sa présentation à la presse, le nouveau milieu du FCGB, qui aura donc à cœur de confirmer son statut de grand espoir en Ligue 1. Et ce dès février, un mois au cours duquel Adli va recroiser le chemin du PSG, vu que les Girondins iront au Parc des Princes le 9 février prochain.