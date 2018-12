FCGB : Les gilets jaunes face au PSG, la tactique de Ricardo révélée

Dans : Bordeaux, PSG, Ligue 1.

Comment venir à bout du Paris Saint-Germain ? En 14 journées, personne n’a trouvé la solution en Ligue 1.

Certains adversaires ont essayé de mettre le bus, sans réussite. Alors que d’autres ont tenté de presser plus haut, avant de se faire transpercer. Alors quelle solution pour les Girondins de Bordeaux dimanche soir ? « Il faut leur rentrer dedans et faire le maximum pour les embêter », a annoncé l’entraîneur Eric Bedouet. De son côté, le manager général Ricardo, d’humeur à plaisanter avec son ami et ancien président Michel Denisot, espère surtout bloquer toutes les routes qui mènent à la cage de Benoît Costil.

« Je fais attention car on en prend vite plein la figure sur les réseaux sociaux. Mais je raconte quand même sa plaisanterie lundi : il m’a dit qu’ils allaient jouer contre le PSG avec des gilets jaunes pour ne pas qu’ils passent », a relayé l’ex-dirigeant du club francilien dans le journal Sud-Ouest. Il y a tout de même peu de chances pour que ce blocage se déroule sans débordements au Matmut Atlantique…