Dans : Bordeaux, PSG, Ligue 1.

Pour tous les pensionnaires de Ligue 1, un match face au Paris Saint-Germain représente un petit événement dans la saison.

C’est aussi le cas à Bordeaux où l’on prépare la venue des Parisiens. La victoire contre le Slavia Prague (2-0) jeudi à peine savourée, Eric Bedouet salive déjà avant l’affiche de dimanche soir. « On fait du football pour jouer des matchs comme ça, c’est vachement bien, s’est réjoui l’entraîneur girondin. Quand on est footballeur, qu’importe le niveau, c’est extraordinaire de jouer des matchs comme ça. Le PSG, c’est la cerise sur le gâteau. » Pourtant, ça ne sera pas une partie de plaisir face à Paris, vainqueur de ses 14 matchs de Ligue 1.

Pour titiller le leader, il faudra donc innover. « Il faut aller chercher des choses que personne n’a atteint pour l’instant. Rien ne dit que ça ne peut pas arriver un jour. On va peut-être changer quelque chose, a annoncé le technicien. Je pense que tous les entraîneurs ont réfléchi à ce qui fallait faire. Certains ont plus ou moins bien réussi, d'autres ont voulu aller les chercher et ont pris beaucoup de buts. Tout dépend aussi de Paris. S'ils veulent vraiment jouer... »

Pas de touriste à domicile

Quoi qu’il en soit, les Girondins refusent de laisser leurs adversaires se balader. « Il ne faut pas se préoccuper de ça. On est chez nous. Il faut leur rentrer dedans et faire le maximum pour les embêter, a prévenu Bedouet. On verra ce que ça donne. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas les admirer en se disant que ce sont des stars. » En parlant des cadres parisiens, certains comme Kylian Mbappé devraient être ménagés chez l'actuel 12e de L1, qui reste sur cinq matchs sans victoire en championnat.