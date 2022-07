Bordeaux vend Sékou Mara, le club sauvé ?

Dans : Bordeaux.

Par Guillaume Conte

En grande difficulté financière, Bordeaux a trouvé un accord pour la vente de l’un de ses plus grands talents.

Le club, relégué sportivement en Ligue 2 puis administrativement en National, passe des jours cruciaux et a probablement fait accélérer ce transfert. Il s’agit de Sékou Mara, formé chez les Girondins mais qui a accepté de partir pour aider son club à sortir la tête de l’eau. Selon 20 Minutes et TF1, Bordeaux a accepté l’offre de 11 millions d’euros de Southampton. Avec deux millions d’euros de bonus possibles en plus. La formation de Premier League termine de discuter avec l’attaquant bordelais, mais en Gironde, son départ ne fait désormais plus guère de doute. Et cela pourrait donner une bonne bouffée d’air frais aux comptes du club au scapulaire. Sekou Mara est attendu dans les prochains jours au Sud de l'Angleterre pour y passer sa visite médicale.