FCGB : Les confidences de Poyet sur sa première réussie

Dans : Bordeaux, Ligue 1, OL.

Gustavo Poyet, coach des Girondins de Bordeaux, après la victoire contre l'OL (3-1) : « Cette semaine, on a essayé de travailler dans la tête, mais aussi sur le terrain. Les joueurs n'étaient pas contents, alors on a essayé de les relaxer, de les détendre, à la fois pour mieux défendre et puis mieux attaquer. Aujourd'hui, j'ai trouvé les joueurs magnifiques ! Ils ont eu beaucoup d'infos à enregistrer dernièrement, avec l'arrivée d'un nouveau coach, et ceux qui ont joué au football le savent bien. Mais ce soir je suis très content d'eux. On a des joueurs rapides, costauds, faits pour jouer vite. On veut montrer que l'on ne mérite pas notre place au classement, qu'on vaut mieux que ça. Ce soir, c'est une bonne première, mais on verra la suite. Dans le foot, il faut avoir du caractère, et là on l'a bien montré », a-t-il avoué sur beIN Sports.