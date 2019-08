FCGB : La priorité de Sousa arrive en provenance de Monaco

Dans : Bordeaux, Monaco, Mercato.

L’entraîneur des Girondins Paulo Sousa sera ravi, le milieu de terrain tant espéré arrive enfin ! Selon plusieurs sources dont L’Equipe et Girondinfos, Youssef Aït Bennasser (23 ans) va bien signer dans les prochaines heures. Après plusieurs semaines de négociations, Bordeaux a fini par s’entendre avec l’AS Monaco pour un prêt d’une saison avec option d’achat non obligatoire (entre 4 et 5 M€). L’international marocain serait attendu ce jeudi mais ne devrait pas passer sa visite médicale avant vendredi. La future recrue bordelaise ne sera donc pas qualifiée pour le déplacement à Lyon samedi (17h30).