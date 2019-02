FCGB : Gros salaires, grande équipe… Bordeaux promet du lourd

Dans : Bordeaux, Mercato.

Sans surprise, aucun Girondin ne figure parmi les joueurs les mieux payés de Ligue 1 selon L’Equipe.

Bien loin des stars du Paris Saint-Germain, l’ailier prêté par l’Inter Milan Yann Karamoh domine la grille des salaires bordelaise avec 200 000 euros par mois. Ce qui est déjà pas mal comparé aux contrats négociés par les recrues hivernales Yacine Adli (80 000), Josh Maja (65 000) et Raoul Bellanova (50 000).« Ils sont venus avec des salaires moyens pour Bordeaux, mais le club a de la notoriété pour les emmener au haut niveau », s’est justifié le patron du sportif Hugo Varela.

« On leur a expliqué le projet en leur faisant comprendre qu’ils seraient respectés et qu’ils se sentiraient importants », a ajouté le bras droit de Joe DaGrosa. Car à l’avenir, les Marine et Blanc pourraient obtenir de bien meilleures rémunérations, le propriétaire GACP étant prêt à faire des folies pour améliorer l’équipe. « Nous voulons bâtir une top team pour le futur, a promis Varela. Nous investirons si nous en avons besoin. » Le prochain mercato pourrait être animé du côté de Bordeaux…