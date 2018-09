FCGB : Embrouille avec Costil après le but encaissé de trop ?

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Avec 10 buts encaissés en 5 matchs, Bordeaux se retrouve aussi dans les bas-fonds du classement des défenses en Ligue 1.

Encore une fois ce dimanche, les Girondins ont concédé trois buts face à une équipe de Nîmes qui a souvent mis le feu. Et les supporters sont visiblement excédés de voir leur gardien continuer à ramasser le ballon au fond des ses filets. C’est ainsi qu’un petit incident a eu lieu juste avant la pause, après le coup-franc encaissé par Benoit Costil sur le coup-franc d’Antonin Bobichon.

Si le gardien bordelais ne peut pas faire grand chose sur ce tir magnifiquement enroulé au-dessus du mur, il s’est retourné impuissant devant la tribune des supporters après son plongeon, et a reçu en retour des invectives salées selon L’Equipe. Cela a donné lieu à « une prise de bec » qui n’arrange pas les choses au sein du club aquitain, où Benoit Costil, malgré son statut de gardien régulièrement appelé par Didier Deschamps, ne fait toujours pas l’unanimité depuis son arrivée il y a un an. Et ce n’est pas cette petite tension supplémentaire avec les fans qui va arranger les choses, lui dont un départ avait même été murmuré cet été pendant le marché des transferts, avant d’être fermement démenti.