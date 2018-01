FCGB : De Tavernost promet une fin de mercato de feu à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Mercato.

En grande difficulté à l’heure actuelle, Bordeaux a fini par virer Jocelyn Gourvennec, dont la situation n’était plus tenable.

Dans la foulée, Jérémy Toulalan, le capitaine, a quitté le club en rompant son contrat. Autant dire que c’est le marasme total en Gironde, où la présence de l’actionnaire principal a permis de prendre ces décisions radicales. Si les Girondins ont donc perdu un joueur majeur dans un scénario imprévu, ils vont encore en recruter au moins un dans les prochains jours. Face aux supporters, Nicolas de Tavernost a assuré que le mercato était loin d’être terminé au sein du club au scapulaire. « Au moins un attaquant viendra renforcer l’effectif », a fait savoir le patron de M6 dans une réunion avec les fans du club.

De quoi redonner un peu de peps à une formation moribonde, où même des joueurs au talent indéniable comme Malcom et De Préville ne semblent plus capables de faire des différences, et mettent le club en situation périlleuse au classement. Pour le moment en tout cas, les supporters, soulagés d’apprendre le départ de Gourvennec, ont décidé de procéder à l’union sacrée pour soutenir leur équipe, et de se rendre à Nantes ce samedi pour supporter les Girondins dans le derby de l’Atlantique. Et ce malgré la décision de la fermeture du parcage visiteurs à la Beaujoire…