FCGB : C'est la crise, Bordeaux dégaine... un nouveau logo

Dans : Bordeaux.

Depuis une semaine, les supporters des Girondins de Bordeaux ne sont pas vraiment à la fête alors que le club au scapulaire a fait l’objet de nombreuses révélations.

Entre le contrat de Paulo Sousa, les pratiques de certains agents ou encore les écoutes dévoilées par les Ultramarines, la crise couve à Bordeaux. Actionnaire majoritaire du club, King Street est dans l’œil du cyclone mais du côté du président Frédéric Longuépée, on continue de faire bloc alors que le club a d’ores et déjà dévoilé qu’il allait porter plainte contre les Ultramarines. En parallèle, les Girondins travaillent sur quelques projets qui ne devraient pas manquer de faire réagir en cette période extrêmement délicate. L’un d’entre eux est la création d’un nouveau logo, qui va voir le jour dans les semaines à venir comme Frédéric Longuépée l’a dévoilé dans les colonnes du journal L’Equipe.

« Notre stratégie ? Les choses prennent du temps mais s’il fallait résumer, je dirais : 1. Le projet sportif, évidemment,. 2. Renforcer le champ d’influence du club dans la région. Il faut que le club s’impose comme une icône de la Nouvelle Aquitaine. 3. Le faire aussi au niveau international. Pour illustrer cette stratégie, on présentera bientôt un nouveau logo. 4. Une maison pour les Girondins de Bordeaux avec le stade » a dévoilé le président délégué des Girondins de Bordeaux. Assurément, la création d’un nouveau logo ne devrait pas faire un grand effet aux supporters aquitains, très inquiets quant à l’avenir de leur club alors que de nombreux fans craignent carrément un dépôt de bilan. Mais au sein de la direction girondine, on estime sans doute que cela est important dans le but de faire rayonner davantage la marque du club bordelais à l’international…