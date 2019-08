FCGB : Bordeaux s’offre un buteur pour une bouchée de pain

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

A l’affût de bonnes opportunités sur le marché des transferts et notamment en ce qui concerne les jeunes joueurs à fort potentiel, Bordeaux est en passe de conclure une nouvelle arrivée. En effet, L’Equipe indique ce lundi soir qu’un accord a été trouvé avec le Club Bruges pour le transfert de l’attaquant Gabriel Lemoine. Âgé de 18 ans, l’attaquant est en passe de rejoindre la Gironde contre 0,2 ME. Selon le quotidien national, il renforcera dans un premier temps la réserve. Mais en interne, on estime que ce joueur « à très fort potentiel » pourrait très rapidement taper dans l’œil de Paulo Sousa et ainsi intégrer le groupe professionnel.