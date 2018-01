FCGB : Bordeaux, Loïc Rémy ne trouvera pas mieux au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato.

Arrivé libre l’été dernier, Loïc Rémy (31 ans) se pensait probablement sur la bonne voie à l’UD Las Palmas.

Malgré un temps de jeu limité (6 titularisations en Liga), l’attaquant français a quand même inscrit 5 buts en première partie de saison. Un bilan plutôt encourageant pour un joueur en difficulté ces dernières années. Seulement voilà, le club espagnol a changé d’entraîneur. Et le nouveau coach Paco Jémez, lui, ne compte pas du tout sur le Français à qui il a demandé de partir. Alors où Rémy peut-il rebondir ? Interrogé par Le 10 Sport, Rolland Courbis lui a conseillé les Girondins.

« Bordeaux est la destination parfaite pour Loïc Rémy, a estimé le consultant. C’est un grand club, avec de supers installations, un super stade et ils ont besoin d’un très bon attaquant. Un garçon qui pourra mettre en valeur Mendy (blessé jusqu’à la fin de la saison, ndlr) et De Préville. Être à trois pour deux postes, c’est parfait. Avec, en plus, Malcom qui est là aussi. »

Bordeaux n’est pas intéressé

« Sportivement et psychologiquement, Bordeaux est le club qu’il faut à Loïc Rémy, a insisté Courbis. Je pense qu’il est peut-être parti un peu vite à Chelsea. S’imposer à l’OM n’est pas simple, il a réussi à le faire. Mais il reste un garçon fragile, souvent à l’infirmerie. C’est un pari à faire, à condition de ne pas trop tirer sur la corde, le ménager quand il faut. » Si le club aquitain cherche bien un attaquant, l’entraîneur Jocelyn Gourvennec a déjà annoncé que la piste Rémy n’était pas d’actualité.